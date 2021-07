Varianta Delta a coronavirusului, atât de contagioasă încât se comportă ca un virus diferit Un document intern oficial din Statele Unite ale Americii arata ca varianta Delta se comporta ca un virus diferit, subliniind ca „razboiul s-a schimbat”. Un raport intern realizat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA arata ca varianta Delta a coronavirusului este mai contagioasa decat raceala comuna, varicela și Ebola. Mai mult, aceasta varianta poate infecta unele persoane vaccinate și poate provoca forme mai grave ale bolii decat tulpinile inițiale. Persoanele vaccinate care se infecteaza cu varianta Delta pot sa transmita virusul la fel de ușor ca persoanele nevaccinate,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

