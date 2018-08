Varga, miliardarul fantoma al lui Dincu! Atunci cand dezvaluiam ruptura definitiva a grupului de la Cluj in doua aripi distincte insistam asupra mizei uriase financiare a acestui nou razboi iscat nu doar din orgolii, dar si pe bani. Multi bani. Astfel ca, la fel ca atunci cand s-a rupt ”binomul” si fiecare tabara a ramas cu proprii ”miliardari fara chip”, cam […] Varga, miliardarul fantoma al lui Dincu! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

