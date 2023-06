Stiri pe aceeasi tema

- Varful Muntelui Fluchthorn, aflat la granita dintre Austria si Elvetia, s-a prabusit intr-o alunecare uriasa de stanci langa Galtur, in statul austriac Tirol, a declarat luni seful serviciilor locale de salvamont.

- O aeronava usoara s-a prabusit, sambata dimineata, in aproape de Ponts-de-Martel, intr-o zona muntoasa din Elvetia. Au murit trei persoane, relateaza rts.ch.Avionul decolase de pe aeroportul din La Chaux-de-Fonds, insa la ora locala 10.20 s-a prabuusit. Au decedat ppilotul si cei doi pasageri, potrivit…

- Un elicopter s-a prabușit in regiunea Briansk din Rusia, la granița cu Ucraina, potrivit serviciilor de urgența citate de TASS. Doua persoane au murit. Elicopterul s-a prabușit in orașul Klinți, potrivit datelor preliminare, din cauza unui incendiu la motor”, a declarat o sursa agenției. Potrivit oficialilor…

- Un avion de lupta rusesc SU-34 s-a prabusit in regiunea Briansk, la granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa TASS, citand serviciile de urgenta. Este al doilea incident de acest fel care se produce sambata, dupa ce un elicopter a fost aparent doborat in aceeasi regiune, potrivit The Guardian.…

- „Un Su-34 s-a prabușit in apropiere de granița cu Ucraina. Soarta celor aflați la bord este in curs de stabilire", a declarat o sursa pentru TASS. Acesta este al doilea accident aviatic produs la scurt timp dupa ce sambata, un elicopter s-a prabușit in regiunea Briansk din Rusia, la granița cu Ucraina,…

- Un avion ucrainean de mici dimensiuni s-a prabusit miercuri, 5 aprilie, intr-o regiune rusa de la granita cu Ucraina, pilotul fiind arestat, au anuntat Serviciile federale de securitate (FSB), citate de agentiile de presa ruse, relateaza digi24.ro , cu referire la AFP.

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, avertizeaza inainte de meciul Romaniei cu Andorra, primul din preliminariile de calificare la EURO 2024. Romania face parte din grupa I, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și AndorraAndorra - Romania se joaca pe 25 martie, de la ora 21:45. Meciul…