Vara își face simțită, timid, prezența și în Parcul Național Retezat Temperaturile au mai crescut in ultimele zile, astfel ca vara iși face simțita, timid, prezența și in Parcul Național Retezat. Chiar daca vara iși pune incet amprenta in Parcul Național Retezat, mai exista zone in care temperaturile sunt destul de scazute iar condițiile meteo sunt schimbatoare. Reprezentanții parcului ii sfatuiesc pe cei care doresc sa faca drumeții sa țina cont de condițiile meteo și sa fie echipați corespunzator. ”Vara vine in Parcul Național Retezat. Totuși, aveți in vedere ca in Parcul Național Retezat mai avem inca zapada la altitudini de peste aprox 2000… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

