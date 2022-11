Vara indiană – ce înseamnă și de ce se spune că România se confruntă acum cu acest fenomen Vara indiana este un fenomen meteorologic care se produce in emisfera nordica și nu are o frecvența regulata, putand sa apara de mai multe ori pe an sau deloc. In perioada de vara indiana, noaptea se inregistreaza temperaturi atat de scazute, incat pot ajunge la ingheț, iar pe perioada zilei, cerul este senin, iar umiditatea aerului este relativ scazuta. Ce inseamna vara indiana Vara indiana este o perioada cu o vreme neobișnuit de calda care are loc la sfarșitul lunii octombrie și la inceputul lunii noiembrie. In perioada de vara indiana, o masa de aer polar se transforma intr-un anticiclon… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

