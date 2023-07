“Vara iadului”: de la căldură extremă la furtuni mortale Temperaturile au depașit in mod constant 40 de grade Celsius in aceasta saptamana in țarile din sudul și estul Europei, iar pentru unele zone, cum ar fi Sicilia, nu exista nici un ragaz. Italia s-a copt sambata la 46 de grade Celsius, potrivit Met Office, iar temperaturile nocturne de 29 de grade nu ofera prea […] The post “Vara iadului”: de la caldura extrema la furtuni mortale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura care invaluie sudul Europei se va intensifica și mai mult marți, temperaturile urmand sa ajunga pana la 48 de grade Celsius. Cele mai afectate țari vor fi Italia, Spania și Grecia, potrivit Agenției Spațiale Europene, transmite BBC și Sky News.

- Cel puțin primele 2 zile ale saptmanii vor fi de coșmar. CUPOLA DE FOC PESTE ROMANIA. LA UMBRA VA FA APROAPE LA FEL DE CALD CA LA SOARELuni se vor inregistra maxime de 36 de grade Celsius, dar meteorologii atrag atenția ca temperatura resimțita va fi de 39 de grade Celsius și nici la umbra nu va fi…

- Alertele, care indica riscuri chiar și pentru persoanele sanatoase, sunt valabile zilele urmatoare in zone turistice importante, inclusiv Roma, Florența și Bologna, potrivit BBC . Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Europa a fost de 48,8C in Sicilia, in august 2021, iar prognozele…

- Incepand de vineri, temperaturile sunt asteptate sa depaseasca 40 de grade Celsius in zone extinse din Grecia, informeaza DPA.In capitala Atena, temperaturile maxime ar putea atinge 45 de grade sambata, a anuntat marti serviciul meteorologic din aceasta tara. Autoritatile ii indeamna pe rezidenti…

- Un val de vreme fierbinte se extinde peste o mare parte a Europei. Pentru Spania, unde au fost emise coduri roșii și portocalii de canicula, Ministerul de Externe de la București a emis și o atenționare de calatorie. Caldura se intețește și in Italia, unde saptamana aceasta meteorologii se așteapta…

- VREMEA in ALBA, 10-16 iulie: Maxime de 33 grade Celsius dar și cateva furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba 10 – 16 iulie: Vremea se incalzește in urmatoarele zile. Temperaturile maxime anunțate vor ajunge pana la 33 de grade Celsius. Sunt așteptate ploi și futuni in…

- Pakistanul se pregateste pentru un val de caldura cu temperaturi asteptate sa urce pana la 50 de grade Celsius in cea mai populata provincie a tarii, unde oamenii au fost rugati sa ramana in case, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Valorile vor fi in creștere in special in jumatatea de sud vest a țarii, unde local se vor apropia de normele perioadei. Maximele vor fi de 14-15 grade in depresiunile intramontane și in jur la 22 de grade in lunca Dunarii. Minimele vor fi curpinse, in general, intre 4 și 13 grade Celsius.Vor fi innorari…