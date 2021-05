Procurorii DIICOT au cerut, fara succes insa, arestarea preventiva a doua persoane cercetate alaturi de alte 19, intr-un dosar de contrabanda si constituirea unui grup infractional. La sfarsitul lunii aprilie, Tribunalul Dolj a dispus arestarea la domiciliu a trei inculpati din acest dosar. Anchetatorii sustin ca inculpatii fac parte dintr-o grupare infracționala specializata in distribuția țigaretelor de contrabanda, care actiona in zona pietelor din Craiova. Procurorii DIICOT sustin ca gruparea infractionala a actionat in Craiova incepand cu anul 2019. „In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada…