Vânzările grupului BMW au scăzut cu peste 13% în primul semestru din 2022 Bayerische Motoren Werke (BMW) a vandut mai putine vehicule in primul semestru din 2022, fata de perioada similara din 2021, din cauza deficitului de cipuri si a restrictiilor din China, transmite Reuters. In primele sase luni din 2022, grupul german a livrat 1,16 milioane de masini BMW, Mini si Rolls-Royce, cu 13,3% mai putine decat in primul semestru din 2021 – cea mai solida perioada de vanzari din istoria companiei, a anuntat vineri BMW. In perioada ianuarie-iunie 2022, vanzarile de vehicule electrice BMW si Mini au urcat cu 110%, la aproape 76.000 unitati, compania fiind in grafic pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

