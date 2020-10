Vânzările globale de PC-uri au crescut cu aproape 13% în trimestrul al treilea al anului Vanzarile de computere au crescut anul acesta pe fondul pandemiei care a obligat mulți oameni sa lucreze de acasa și a mutat multe școli online. In al treilea trimestru al anului, piața globala de PC-uri a crescut cu 12,7% fața de aceeași perioada a anului trecut, conform companiei de cercetare Canalys, cea mai mare din ultimii zece ani. Vanzarile au totalizat 79,2 milioane unitați. Cele mai bine vandute au fost laptopurile, care au ajuns la 64 milioane de unitati livrate. In timp ce laptopurile au crescut cu 28,3%, desktop-urile au mers in directia opusa, scazand cu 26%. Cele mai mari cresteri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

