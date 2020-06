Vânzările de telefoane, la pământ Vanzarile de smartphones au scazut cu 20,5% in primul trimestru al acestui an, cel mai abrupt declin inregistrat vreodata, potrivit datelor companiei de cercetare de piata Gartne. Grupul sud-coreean Samsung si-a pastra pozitia de lider pe piata telefoanelor inteligente, cu o cota de 18,5%, in pofida faptului ca vanzarile sale au scazut cu 22% in […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

