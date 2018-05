Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani din Neamț aflat la volanul.unui TVR a scapat ca prin minune dupa ce s-a rasturnat intr-un viraj usor cu colosul de 20 de tone.Marina a intrat in balans dupa ce a lovit violent un parapet de beton de pe mijlocul drumului. Incidestul rutier soldat cu pagube materiale considerabile…

- Lucrarile complexe desfașurate pe șantierul din Piața centrala municipala fac deja ca proiectul sa avanseze vizibil in aceste zile, echipele de ingineri și muncitori profitand de imbunatațirea vremii pentru a finaliza in cel mai scurt timp cea mai grea parte cuprinsa in lucrari, respectiv acoperirea…

- Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba in sedinta ordinara din aceasta saptamana bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018 al SC Termprod SA. La elaborarea bugetului s-a avut in vedere sursele de venituri si baza legala a incasarii lor, nivelul preturilor avute in vedere la elaborarea bugetului, contractele…

- Edilii din Targu Jiu vor sa inchirieze prin licitatie publica doua foste centrale termice din oras. Este vorba de fosta centrala termica de cartier si terenul aferent de pe Aleea Ioan Slavici, de langa Spitalul 700. Vizata este si fosta ...

- Utilizarea echipamentului de incalzire a locuinței impreuna cu accesoriile de termoreglare aferente reprezinta una dintre cele mai eficiente metode de reducere a consumului de gaze și energie electrica, potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania.

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Voucher de 4.500 de lei pentru centrale termice, la casarea unei rable mai vechi de 12 ani Persoanele fizice sau juridice care predau pentru casare masini mai vechi de 12 ani ar urma sa primeasca un voucher de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare…

- Centralele termice de apartament cunosc o utilizare mai intensa in perioadele cu temperaturi scazute, ca parte a nevoii de a acoperi un necesar mai mare de caldura. Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, in sezonul rece utilizatorii sunt inclinați sa faca o serie de greșeli care pot afecta…