- Economistii chestionati de Reuters se asteptau ca a treia mare economie din lume sa inregistreze o crestere de 3,1% in trimestrul aprilie-iunie. Datele impresionante ale produsului intern brut au insemnat insa o expansiune trimestriala mai modesta, de 1,5%, depasind asteptarile privind o crestere de…

- Economia Statelor Unite a crescut peste asteptari in al doilea trimestru, cu 2,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, deoarece piata muncii rezistenta a sustinut cheltuielile consumatorilor, in timp ce intreprinderile au marit investitiile in echipamente si au construit mai multe fabrici, tinand…

- In ciuda accelerarii generale a cresterii raportate de Departamentul de Comert joi, inflatia a incetinit considerabil in ultimul trimestru, unul dintre indicatorii cheie urmariti de Rezerva Federala pentru indeplinirea tintei de 2% inregistrand cea mai lenta crestere din ultimii doi ani. Economistii,…

- Noi taxe și impozite pentru romani vor fi discutate in ședința de urgența la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, luni, cu reprezentanții industriei tutunului.Guvernul vrea o majorare pana la media europeana a accizelor pentru țigari și alcool. In plus, se propune și majorarea taxelor in…

- TVA-ul pentru alimente sau hoteluri ramane neschimbat, potrivit unor surse. Aceleași surse susțin ca guvernanții nu au luat, inca, decizia ca de la 1 septembrie toți angajații sa achite contribuții la sanatate. Masura era dedicata angajaților din construcții și agricultura care sunt exceptați de la…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Noul ministru de Finante Mehmet Simsek, care a fost viceprim-ministru si ministru de Finante intre 2009 si 2018, este respectat in mare parte de investitori. Economistii si analistii il vad pe Simsek ca pe cineva care poate schimba cursul in criza costului vietii din Turcia, care a dus la deprecierea…

- Acesta este cel mai redus nivel atins de inflatie din februarie 2022. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 6,3%. Inflatia de baza, excluzand energia si alimentele, a coborat, de asemenea, peste asteptari, la 5,3%, de la 5,6%. Inflatia anuala din Germania si Franta a incetinit…