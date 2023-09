Vanzarile de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi din Romania vor incheia anul 2023 pe creștere, estimata la circa 7% comparativ 2022, insa producția auto locala va fi pe minus, singura scadere dintre cele cinci piețe – Romania, Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia analizate de PwC in raportul Autofacts. „Piața auto din Romania a avut o evoluție buna in acest an, cu un progres remarcabil pe segmentul de mașini electrice și o scadere importanta pe cel de mașini second hand. In schimb, pe partea de producție, deși s-a inregistrat o ușoara revenire in unele luni, previziunile pentru intreg…