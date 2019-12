Vanzarea cartelelor SIM preplatite numai dupa ce prezinți date precum: nume, prenume, adresa, CNP etc. ar fi greu de implementat, de la 1 ianuarie 2020, de catre operatorii de telefonie mobila, motiv pentru care Guvernul pregatește acum o Ordonanța de Urgența pentru prelungirea acestui termen pana la 31 martie 2020, au precizat pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Contactat de HotNews.ro, deputatul PNL, Pavel Popescu, membru in Comisia IT din Parlament, a confirmat ca se pregatește un astfel de act normativ.