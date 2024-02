Vânzarea băuturilor energizante către minori, interzisă. Ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea Vanzarea bauturilor energizante catre minori, interzisa. Ce sancțiuni risca cei care incalca legea Vanzarea bauturilor energizante catre minori, interzisa. Ce sancțiuni risca cei care incalca legea In cursul zilei de marți, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de bauturi energizante de catre populație, prin intermediul caruia va fi interzis consumul unor astfel de bauturi de catre minori. Proiectul de lege reglementeaza […] Vanzarea bauturilor energizante catre minori, interzisa. Ce sancțiuni risca cei care incalca legea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- Tinerii sub 18 ani nu vor mai avea voie sa cumpere bauturi energizante, a decis marți, 20 februarie, Camera Deputaților, in calitate de for decizional.Legea, votata cu 238 de voturi pentru, unul impotriva si 12 abtineri, prevede interzicerea vanzarii bauturilor energizante care contin cafeina, taurina,…

- Vanzarea bauturilor energizante catre minori va fi sanctionata, inclusiv prin suspendarea temporara a activitatii operatorilor economici implicati, a decis astazi Camera Deputatilor, printr-o lege adoptata in acest sens. Un vot final au primit si masurile pentru reducerea risipei alimentare. Cu detalii…