Stiri pe aceeasi tema

- Moldova nu are sisteme normale de aparare aeriana, deoarece unul dintre foștii miniștri ai Apararii a vindut la preț de nimic lansatoarele de rachete. O declara ex-deputatul, politologul, liderul organizației obștești „Voevod” Nicolae Pascaru, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV8.md,…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, susține intr-un discurs delirant in timpul manifestațiilor de sambata de Ziua Unitații, ca Washingtonul a jucat un rol important in toate conflictele majore din lume. Lukașenko amenința și Romania și spune ca țara noastra ar putea avea soarta Ucrainei de…

- In data de 14 septembrie 2022, ora 21:20, la cabina de control al documentelor, printre calatorii sosiți in Moldova cu ruta „Istanbul- Chișinau” s-a prezentat cetațeanul Indiei, in virsta de 25 de ani. Ca urmare a intervievarii privind scopul și itinerarul calatoriei, persoana a inminat la control un…

- Generalul-maior (rtr) Ben Hodges, fost comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, a postat pe o retea de socializare ca „poate e timpul Ucraina si Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum. Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre copiii ucraineni care se afla in Romania și-au continuat educația la distanța, urmand online programa din Ucraina, 7% dintre aceștia și-au intrerupt complet educația, in vreme ce 6% au frecventat școlile romanești, unde s-au organizat clase speciale cu predare conform…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a declarat recent ca Guvernul de la Kiev planifica sa fie pregatit pentru aderarea la UE pana la sfarșitul anului 2024. „Este drumul valorilor și civilizației noastre”, a precizat șeful Cabinetului de Miniștri, citat de agenția naționala de presa de la Kiev Ukrinform…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord a trimis pe banca acuzaților un barbat și o femeie din Briceni, dupa ce primul a introdus ilegal din Ucraina in Moldova țigari și alcool in valoare totala de peste 870.000 lei, iar femeia a oferit spațiu…

- Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, iar Rusiei nu trebuie sa i se permita sa caștige, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Pentru a impiedica Moscova sa reușeasca, NATO și țarile membre…