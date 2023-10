Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile de vreme severa au lasat urmari in județul Dolj și in municipiul Craiova. Natura dezlanțuita a pus la pamant copaci, apa a inundat strazi și case, iar vantul a luat pe sus panouri publicitare și elemente de construcție. Zeci de case si gospodarii din mai multe localitati din judetul Dolj…

- Zeci de copaci au fost doborati de vant, joi seara, la Galati, in urma unei furtuni puternice, acestia cazand pe fire de electricitate, masini, acoperisuri, dar si pe o teava de gaz. Doua persoane aflate intr-o barca in deriva pe Dunare au fost salvate.Conform informatiilor transmise de ISU Galati,…

- Pompierii au intervenit miercuri in 35 de localitați din 19 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Doi oameni au fost evacuați, mai multe strazi, case și curți au fost inundate, zeci de copaci au fost doborați de vant și 8 mașini au fost av

- Unul dintre simbolurile orașului Braila a fost distrus de furtuna. Este vorba despre umbrelele colorate din centrul istoric al orașului. Vantul puternic din noaptea de miercuri spre joi (2/3 august 2023) a smuls obiectele decorative admirate de turiști.

- Furtuna care a durat aproape o ora a produs pagube mari in județul Buzau. Grindina a fost mare cat oul de porumbel. Vantul puternic a rupt mai mulți copaci și a rasturnat un autocamion parcat pe drumul european E85.

- Furtuna puternica in Bihor. Județul s-a aflat timp de mai bine de o ora sub Cod roșu de vijelii și ploi torențiale. Vantul a batut cu putere și a atins la rafala chiar și 100 de kilometri pe ora.

- Furtuna care s-a abatut joi seara peste județul Timiș a lasat in urma ei o mulțime de pagube. Zeci de copaci au fost doborați de vant, grindina a avariat case, mașini și a omorat mai multe berze. De asemenea, patru localitați au ramas fara curent electric.

- O furtuna puternica a facut prapad in București vineri dimineața. In mai puțin de o jumatate de ora, 44 de arbori au fost puși la pamant, iar 33 de mașini au fost avariate. O persoana a fost ranita de un copac cazut pe autoturismul in care se afla.