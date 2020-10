Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca din aceasta noapte vor fi intensificari ale vantului, la munte, iar ploile se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare. In rest, va ploua și sunt posibile precipitații mixte. De vineri noapte, 30 octombrie, ora 2.00 pana sambata, 31 octombrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de viscol pentru zona montana. De vineri pana sambata, rafalele pot depași 90 km/h și se depune zapada. Conform ANM, in intervalul vineri ora 2:00 – sambata ora 20:00, vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei…

- INFORMARE METEOROLOGICA Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații mixte in zona de munte Interval de valabilitate: 3 Zone afectate: conform textului In intervalul 30 octombrie, ora 02:00 – 31 octombrie, ora 20:00, vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ploi și instabilitate atmosferica, valabila pana sambata dimineața. Pentru weekend meteorologii anunța frig, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii. Informarea meteo va fi valabila in perioada vineri, 16 octombrie, ora 18:00…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Aceștia au indicat unde s-a așezat deja prima zapada din sezonul rece. Ce zona de pe teritoriul Romaniei a fost afectata și care este vremea pentru azi in Capitala? Prima ninsoare in Romania! Unde s-a așezat primul strat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi dimineața un cod galben pentru intensificari ale vantului, care intra in vigoare in aceasta seara la ora 23:00 și expira vineri la ora 16:00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-09-2020 Ora : 11:00 Zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti doua avertizari de vreme rea, un cod galben intrat in vigoare de la ora 10.00 si unul portocaliu, care incepe la 13.00. Ambele dureaza, potrivit meteorologilor, pana in aceasta noapte, la ora 23.00. Sunt asteptate precipitatii abundente si vant puternic.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa, valabila de sambata la pranz si pana duminica dimineata. Meteorologii anunta ploi, descarcari electrice si pe alocuri grindina. 11 judete vor fi, total sau partial, sub cod portocaliu de furtuni.