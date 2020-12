Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel a implinit 40 de ani! Iata cum a sarbatorit! Ieri a fost o zi cu totul și cu totul speciala pentru Valentina Pelinel. Vedeta a implinit 40 de ani, aniversare pe care a petrecut-o alaturi de cele mai dragi persoane. Soțul ei, Cristi Borcea, și cei trei copii pe care ii au impreuna.…

- Este dubla sarbatoare pentru Nicole Cherry. Indragita cantareața și-a aniversat atat ziua de nume, cat și cea de naștere. Iata cați ani a implinit și cine i-a fost alaturi in aceste momente deosebite din viața ei.

- Britney Spears a radiat de fericire, de ziua sa de naștere. Celebra diva pop a implinit 39 de ani, iar cel care i-a pus zambetul pe buze, cu ocazia aniversarii, a fost nimeni altul decit iubitul ei, Sam Asghari. Intre cei doi este o diferența de 13 ani.

- Pe 11 noiembrie, Pavel Stratan și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare. Interpretul, originar din Republica Moldova, se declara un om implinit, bucurandu-se ca cei doi copii ai sai, Cleopatra și Cezar, ii calca pe urme.

- Astazi, 6 octombrie 2020, Ioan Jurca, ultimul veteran de razboi din Abrud și cetațean de onoare al orașului a implinit varsta de 99 de ani. „Jurca Ioan, cetațean al orașului Abrud, veteran de razboi. Astazi a implinit frumoasa varsta de 99 de ani. As fi vrut sa il vizitez la domiciliu, dar, datorita…

- Pe 29 septembrie, conform Calendarul ortodox, creștinii ordocși il sarbatoresc pe Sfantul Chiriac Sihastrul. Conform scrierilor bisericești acesta a trait in anul 448, in vremea imparatului Teodosie cel Mic, in Corint. Calendar ortodox 29 septembrie Istoria spune ca Sfantului Chiriac Sihastrul era nepot…