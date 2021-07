Stiri pe aceeasi tema

- Parintele David Pestroiu, Dumitru Sorica și Parintele Marian Vild au caștigat concursurile organizate marți de Facultatea de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” din București pentru ocuparea posturilor de profesor universitar la disciplinele Misiologie, respectiv Arta Sacra și a postului de…

- Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, a implinit joi frumoasa varsta de 40 de ani. PS Damaschin Dorneanul (Ioan-Daniel Luchian) s-a nascut in data de 24 iunie 1981 in comuna Dornești, judetul Suceava, fiind cel de-al doilea copil…

- Arhiereul vicar al Devei si Hunedoarei, Preasfintitul Parinte Nestor Hunedoreanul, aniverseaza in 11 iunie 2021 implinirea varstei de 38 de ani. Profil biografic Ierarhul s-a nascut in 11 iunie 1983, in Craiova, județul Dolj. Intre anii 2003-2007 a urmat cursurile Facultații de Teologie…

- Joi, 10 iunie, de Ziua Eroilor, comunitatea localitatii Vanatori-Neamt si-a comemorat cei 184 de eroi ai comunei cazuti pe campurile de lupta din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Monumentul inchinat eroilor comunei se afla in incinta Bisericii „Inchinarea Maicii Domnului” iar cimitirul unde sunt ingropati…

- Gabriela Liao, directoarea Directiei de Accize si Operatiuni Vamale Gorj, este o femeie implinita, care are o familie asa cum a visat. A absolvit Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative in Sibiu, dupa care a devenit avocat in Baroul Gorj. Es...

- In urma cu 18 ani, Preasfințitul Parinte Sofian Brașoveanul devenea Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Hirotonia a avut loc in 11 mai 2003, in Catedrala din Nurnberg, Germania. PS Sofian Brasoveanul s-a nascut in data de 22 iulie…

- Ieri, 30 aprilie, s au implinit patru ani de la intronizarea ca Mitropolit al nou infiintatei Mitropolii Ortodoxe a celor doua Americi, a Inalt Prea Sfintiei Sale Nicolae. Inaltul ierarh s a nascut la 15 aprilie 1967, in Constanta.A urmat studii liceale in Constanta si Bucuresti, continuate cu Facultatea…

- In urma cu 4 ani, Inaltpreasfințitul Parinte Nicolae era intronizat la Chicago ca Mitropolitul Ortodox Roman al celor doua Americi, conform basilica.ro Mitropolitul Nicolae Condrea s-a nascut pe 15 aprilie 1967 in Constanța. A urmat studii liceale in Constanța și București (1981-1985), continuate…