Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea o structura schimbata si un departament de analiza de risc independent, prin care se urmareste scoaterea subiectivismului din analiza de risc, iar detectarea zonelor de risc din economie sa nu fie dictata de zona politica, a anuntat, joi, ministrul…

- Dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a vorbit despre cea de a doua etapa a reformarii guvernului și administrației. Cițu a spus ca prima etapa, cea a reducerii numarului de ministere la doar 16, precum și comasarea cu ministerele care au ramas…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Toate programele de sprijin aflate in derulare, care sunt bugetate, aprobate prin legi si notificate la Comisia Europeana vor fi continuate, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, scrie Agerpres. "Toate programele de sprijin aflate in derulare, care…

- Pe internet ramâne totul. Pe data de 7 ianuarie, anul acesta, actualul ministru de Finanțe, Florin Cîțu, publica pe Facebook un set de 25 de masuri pe care „guvernarea liberala condusa de PNL trebuie sa le adopte în primele 24 de ore”, pe care le-am pus mai jos. Au trecut…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…

- Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, a primit, marți, aviz negativ in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, cu 19 voturi negative si 19 voturi pozitive, fara abțineri, dupa o ședința presarata de momente neplacute, de ironii, abordari nepotrivite sau acuzații de tot felul.„A…