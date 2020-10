Vameșii i-au pus pe moldoveni să arunce alcoolul! “Nu s-au dat bătuţi, au băut tot” Un autocar in care se aflau zeci de moldoveni a fost controlat la frontiera cu Ungaria. Vamesii au descoperit mai multe sticle de alcool la bord, cerandu-le pasagerilor sa arunce sticlele. Unul dintre persoanele din autocar a filmat intreaga scena si a postat imaginile pe Facebook. Barbatul a explicat ca, in loc sa arunce sticlele de alcool, cei din autocar au decis sa bea tot ce era in ele. "La granița cu Ungaria un autocar plin cu moldoveni a fost oprit, iar oamenii au fost obligați sa arunce bautura. Moldovenii nu s-au dat batuți și au baut-o toata in ciuda vameșilor", a scris cel care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz in care calatoreau mai mulți moldoveni a fost controlat la granița cu Ungaria, iar vameșii ar fi descoperit mai multe sticle de alcool la bord, cerandu-le pasagerilor sa arunce bautura.

- Un autocar in care calatoreau zeci de moldoveni a fost controlat la granița cu Ungaria. Vameșii au descoperit mai multe sticle de alcool și le-au cerut pasagerilor sa arunce bautura. Unul dintre moldoveni a filmat scenele care au urmat și le-a postat pe Facebook. El a explicat ca, in loc sa arunce sticlele,…

- Un autocar in care se aflau zeci de moldoveni a fost controlat la frontiera cu Ungaria. Vamesii au descoperit mai multe sticle de alcool la bord, cerandu-le pasagerilor sa arunce sticlele. Unul dintre persoanele din autocar a filmat intreaga scena si a postat imaginile pe Facebook. Citeste…

- Omul a si explicat ca, in loc sa arunce sticlele, cei din autocar au decis sa bea tot ce era in ele. Mai multi moldoveni au fost pusi sa arunce bautura din autocar, la vama cu Ungaria. "Au baut-o pe toata, in ciuda vamesilor", au remarcat cei care au vazut toata scena. "La granita cu Ungaria un autocar…

- CHIȘINAU, 20 aug – Sputnik. Cu prilejul Zilei Naționale a Ungariei, marcata astazi, Igor Dodon i-a urat președintelui maghiar, in nume personal, dar și al cetațenilor Republicii Moldova, „cordiale felicitari, insoțite de sincere urari de pace și prosperitate continua pentru poporul maghiar”. © Photo…

- Larisa și Alin Oprea sunt la un pas de divorț, insa desparțirea celor doi dupa 23 de ani de casnicie nu se va petrece nici pe departe pe cale amiabila, ci cei doi vor ajunge la tribunal. Alin Oprea nu dorește ca Larisa sa-i mai poarte numele dupa divorț și din acest motiv cei doi nu au reușit sa divorțeze…

- Ungaria vrea ca Uniunea Europeana sa continue dialogul cu Belarusul și evite ostracizarea țarii, a declarat joi ministrul de externe ungar dupa mai multe zile de reprimare violenta a protestelor din Minsk de catre forțele de ordine, relateaza Reuters și New York Times.„Suntem interesați…

- Ungaria va intreprinde in continuare totul in vederea integrarii cat mai rapide in UE a tarilor din Balcanii de Vest, intrucat acesta este interesul economic, strategic si de securitate al Ungariei, a comunicat Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe si comertului exterior, joi, pe…