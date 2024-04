1. Nu conteaza ca ești dolofan și n-aveai loc in echipa de fotbal a clasei nici in școala generala. Important e sa lauzi fiecare cros care blocheaza, duminica, traficul in Capitala. Sau sa-i elogiezi pe biciclozaurii trecuți de 50 de ani, carora nu le-ar incapea espressoarele de hemoroizi nici pe o bancheta CFR. Nu e […] The post Vama Veche, capitala Romaniei. Și Columbia in U.E. first appeared on Ziarul National .