- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a anunțat ieri, prin intermediul unei postari de Facebook, ca ștrandul municipal va mai fi deschis publicului numai pana in data de 2 septembrie. Cu toate ca Administrația Naționala de Meteorologie și Hidrologie anunța și pentru prima saptamana a lunii septembrie…

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras, considera ca prin achiziționarea recenta a 4,3 de hectare de teren, pe care se dorește amenajarea unui parc funerar – un cimitir modern, cu alei largi și zone pentru reculegere, se va rezolva problema locurilor de veci, pentru doua-trei decenii.…

- Conducerea clubului de baschet feminin Sepsi SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat marti ca a schimbat aproape intreaga componenta a echipei, pastrand doar doua jucatoare din lotul anterior. Managerul echipei, Rusz Istvan, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca in lot au ramas capitanul Annemarie…

- Astazi, 29 iunie, demareaza procedurile primei etape de admitere in invațamantul liceal de stat pentru candidații din seria curenta, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului școlar 2018-2019. Conform informațiilor transmise ieri de…

- La sfarșitul saptamanii a avut loc prima ediție a competiției de Arte Marțiale și Judo Cupa „DINO”Sf. Gheorghe, proiect inregistrat in calendarul competițional și realizat de Clubul Sportiv Samurai in colaborare cu CSM Sf. Gheorghe și Consiliul Local Sf. Gheorghe, prin programul de finanțare „SFANTU…

- 15.06 DN11C Turia Tg.Secuiesc DN11–E 574 Chichiș Ozun Moacșa Tg. Secuiesc Tinoasa DN12–E 578 Olteni Malnaș Micfalau Coșeni Bixad 16.06 DN11B Tg. Secuiesc Sanzieni Valea Seaca DN11–E 574 Lunga Lemnia Brețcu Tinoasa DN12–E 578 Olteni Malnaș […] Articolul Amplasarea…

- Primaria sita Buzaului are in plan reabilitarea celor zece poduri de pe raza localitații insa, in acest moment nu sunt surse de finanțare. In urma unui amplu interviu cu primarul localitații Sita Buzaului, publicat vineri, 8 iunie a.c., in ziarul „Mesagerul de Covasna”, locuitori din zona au ridicat…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe pregatește un proiect pentru obținerea de fonduri nerambursabile, pe care urmeaza sa il depuna in cadrul Programului Operațional Regional, cu scopul de a reduce emisiile de dioxid de carbon prin cresterea utilizarii transportului public si a metodelor alternative…