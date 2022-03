Valul șase ar putea fi o utopie: AstraZeneca a inventat pastila care nimicește Omicron Combinația de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita Evusheld de la AstraZeneca neutralizeaza subvariantele Omicron, arata un studiu de laborator. Sunt primele date care analizeaza impactul terapiei asupra subvariantelor Omicron. AstraZeneca a declarat luni ca Evusheld, combinație de anticorpi pentru prevenirea și tratarea COVID-19, a pastrat activitatea neutralizanta impotriva variantelor Omicron, inclusiv a subvariantei BA.2, foarte contagioasa, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

