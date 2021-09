Stiri pe aceeasi tema

- Situatie ingrijoratoare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova, unde paturile de terapie intensiva din sectorul Covid se umplu pe zi ce trece. Marti, 15 locuri din 20 erau deja ocupate, in conditiile in care in urma cu doua saptamani unitatea medicala a revenit la numarul maxim de…

- Direcția de Sanatate Publica din Iași a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, potrivit Ziarul de Iași. Trei angajați și trei pacienți…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca deja au fost suplimentate paturile la ATI – terapie intensiva in unitatile medicale din Bucuresti pentru pacientii cu patologie COVID-19. „Deja au fost suplimentate paturile de terapie intensiva. Deja Babes a cerut…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Buzau a anuntat ca va sista, incepand cu data de 1 septembrie, programul de vizitare a pacientilor, pe fondul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, exceptie facand pacientii diagnosticati cu COVID-19 aflati in stare grava si internati la…

- Directia de Sanatate Publica a dispus o serie de masuri in Centrul de Primire a Copilului in regim de Urgenta din cadrul DGASPC Buzau, unde a izbucnit un focar de coronavirus. Au fost depistate 13 cazuri, unul la test PCR si 12 la testele rapide. DSP a dispus de urgența o dezinfectie terminala in intreaga…

- Opt pacienti infectati cu virusul SARS CoV 2 sunt internati, pe raza judetului Constanta.Conform purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica din Constanta, Tudorel Ene, opt pacienti infectati cu COVID 19 sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva din spitalele din judetul Constanta.…

- La sectia ATI Covid a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova sunt internati din nou pacienti in stare grava. Sunt primii dupa o perioada de cateva saptamani, iar reprezentantii unitatii medicale spera ca acesta sa nu fie primul semn al unui nou val problematic de internari. Spitalizarile…

- In ultimele sapte zile, in judetul Neamt au fost inregistrate 39 de cazuri noi de COVID-19, informeaza Directia de Sanatate Publica, arata Agerpres.. Patru dintre cele 39 de persoane infectate au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu schema completa, iar una cu o singura doza. Dintre cazurile nou-confirmate,…