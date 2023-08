Valul de căldură cuprinde România. Cum va fi vremea în weekend? Vineri, 25 august, un val de caldura se intinde pe aproape jumatate din țara, urmand ca in weekend sa se extinda pe intreg perimetrul Romaniei. In zonele de sud, vest și sud-est ale țarii, disconfortul termic se va ridica in aceasta zi, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime vor ajunge și la 36 de grade, iar minimele vor fi de 17-22 de grade. De maine, 26 august, valul de caldura se va extinde și intensifica in toata țara. „Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

