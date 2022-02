Valul cinci, ultima suflare? Estimările medicului Radu Țincu Medicul Radu Țincu a declarat ca nu putem fi inca siguri ca ne aflam intr-o etapa descendenta a valului 5 al pandemiei, chiar daca ultimul bilanț indica o scadere a numarului de cazuri COVID-19. Cu toate acestea, Estimarile indica un sfarșit al valului 5 pana la inceputul lunii martie. „E prematur! Nu putem sa luam in calcul o cifra. Ar trebui sa vedem un trend care sa se mențina o perioada de cateva zile pentru a putea concluziona ca ne aflam in faza descendenta a numarului de imbolnaviri. De asemenea, ne așteptam ca la jumatatea lunii februarie sa scada numarul de cazuri și speram ca acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

