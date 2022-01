Vals! Totul despre Concertul de Anul Nou de la Viena. Mărire și transformare… Tradiționalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, transmis ca in fiecare an in direct la TV și in Romania pe 1 ianuarie, reprezinta un vis pe care melomanii vor sa-l vada implinit macar o data in viața. Anul acesta numarul persoanelor care asista la tradiționalul concert a fost limitat la 1.000 pentru prevenirea raspandirii noii variante Omicron a coronavirusului. In urma acestei masuri, 700 de persoane posesoare de bilete nu vor putea asista la concert. Acestea vor primi in schimb locuri rezervate la urmatorul concert, de pe 1 ianuarie 2023, dupa cum a anunțat deja Filarmonica din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

