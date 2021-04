Valoarea totala tranzactionata pe piata BVB si SMT (segmentul de piata dedicat listarii companiilor la inceput de drum, start-up-urilor si IMM-urilor, n.r.) a atins nivelul de 18,73 miliarde de lei in anul 2020, in crestere cu 54,05% comparativ cu anul 2019, potrivit raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind evolutia pietei de capital in anul 2020.



Numarul de tranzactii derulate la Bursa de Valori Bucuresti a crescut cu 70,99% in anul 2020, comparativ cu anul anterior.



Conform documentului, aproape toti indicii bursei romanesti au inregistrat evolutii…