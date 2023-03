Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul tuturor indicilor. Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) se aflau pe plus la finalul primelor doua luni din acest an. Companiile listate la BVB si incluse in indicele BET-TR, care include si dividendele, au incheiat primele doua luni din 2023 cu un avans de 5,55%. Indicele BET-TR a inchis ultima sedinta de tranzactionare din februarie la un nivel de 23.944 puncte. Cea mai mare crestere a fost inregistrata la nivelul indicelui care include companiile din energie si utilitati, BET-NG urcand cu 9,4%.…