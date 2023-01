Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic nu i-a dat nicio speranța lui Alex De Minaur, marele favorit la caștigarea Australian Open trecand lejer de reprezentantul gazdelor, scor 6-2, 6-1, 6-2. Astfel, sarbul s-a calificat in sferturile turneului major de la Melbourne, competiție pe care a caștigat-o de 9 ori in cariera. Partida…

- Australian Open 2023 și-a aflat programul complet din sferturile tabloului feminin de simplu, Caroline Garcia (4) fiind ultima mare favorita care a fost eliminata. Jessica Pegula (3) și Aryna Sabalenka (5) sunt singurele jucatoare din Top 10 WTA ramase in competiție la Grand Slamul de la Melbourne.

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev, nr. 6 mondial, s-a calificat sambata in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului ce se desfasoara la Melbourne, dupa ce l-a intrecut in trei seturi, 6-4, 6-2, 6-3, pe britanicul Daniel Evans (30 ATP). Meciul dintre cei doi…

- Irina Begu a parasit Australian Open in turul al doilea, jucatoarea noastra fiind invinsa de Laura Siegemund, scor 7-5, 5-7, 3-6. In urma acestui rezultat, Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul feminin de simplu de la primul Grand Slam al anului. Irina a inceput mai bine meciul cu Siegemund,…

- Irina Begu s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, dupa ce a invins-o pe americanca Elizabeth Mandlik, cu scorul de 3-6, 7-6 (1), 6-2. La scurt timp dupa partida, Begu, care venea dupa o semifinala la Adelaide, unde a trecut de sportive cu nume (Selby, Ostapenko, Kudermetova), a vorbit…

- Irina Begu nu mai debuteaza astazi la Australian Open 2023. Meciul cu Elizabeth Mandlik, din primul tur al competiției de la Melbourne, a fost amanat pentru ziua de miercuri din cauza vremii nefavorabile, informeaza Eurosport. Condițiile meteorologice de la Melbourne i-au determinat pe organizatorii…

- Primul turneu de Grand Slam al anului debuteaza in noaptea de duminica spre luni, in direct pe Eurosport . In prima zi de concurs vom avea doua romance pe ordinea de zi, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan. Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului au anunțat programul pentru prima zi de concurs…

- Ediția din 2023 a turneului de la Australian Open va pune la bataie cele mai mari premii din istoria turneului, de peste 48,5 de milioane de euro. Premiile competiției de la Antipozi nu vor fi, insa, mai mari decat cele de la Wimbledon sau US Open 2022. Australian Open 2023 va acorda peste 48,5 de milioane…