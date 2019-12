Stiri pe aceeasi tema

- PORTAR Razvan Plesca (Gaz Metan / 37 de ani / 17 jocuri) – A aparat un penalty si a avut alte patru interventii decisive prin care mediesenii au salvat un punct important in lupta pentru un loc in play-off. FUNDASI Gabriel Tamas (Astra / 36 de ani / 10 jocuri) – A fost fantastic in […]

- Nu pentru mult timp, asta pentru ca selectionerul Mirel Radoi a decis sa cheme pentru meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord un jucator originar din comuna Cociuba Mare. Adrian Sut are 20 de ani si activeaza la Academica Clinceni sub forma de imprumut de la FCSB. Sut a adunat in acest sezon…

- Cei 23 de fotbalisti convocati sunt urmatorii: Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Stefan Tarnovanu (Poli Iasi); Fundasi: Andrei Ratiu (Villarreal / Spania), Radu Boboc (Viitorul Constanta), Andrei Chindris (FC Botosani), Denis Ciobotariu, Ricardo Grigore (ambii Dinamo),…

- FC Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa din Liga a III-a Foresta Suceava, potrivit news.ro.Au marcat Ricardo Grigore '9, Perovici '62, '87 si Robert Moldoveanu '70. Intrat in repriza…

- ​​Formațiile Academica Clinceni și Petrolul Ploiești s-au calificat, miercuri, în sferturile Cupei României, dupa ce au trecut în partidele disputate în optimi de FC Botoșani (scor 2-0), respectiv Sanatatea Cluj (scor 7-0).Pentru Academica Clinceni au marcat Patriche…

- Dan Alexa a fost lovit cu palma in figura de agentul Anamaria Prodan, pe 13 iulie, dupa remiza 2-2 dintre Astra și Botoșani. Antrenorul e sigur ca incidentul nu i-a afectat in niciun fel autoritatea in fața jucatorilor. Anamaria Prodan a facut ANUNTUL-BOMBA dupa 11 ANI de CASNICIE cu Laurentiu…

- Liga I, etapa 10: Vineri, 20 septembrie – ora 20.30: Gaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova. Sambata, 21 septembrie – ora 15.00: FC Voluntari – Academica Clinceni, ora 17.30: Sepsi – FC Hermannstadt, ora 20.30: Astra – Dinamo. Duminica, 22 septembrie – ora 17.30: FC Botoșani – Chindia Targoviște,…