Vali Gheorghe a ajuns la Tokyo Echipa Naționala ”Olimpica” a Romaniei a decolat spre Jocurile Olimpice, ieri dimineața, dupa un zbor de aproximativ 13 ore pana la Tokyo, cu oprire de alimentare la Novosibirsk in Rusia, elevii lui Mirel Radoi ajungand in Japonia, unde, prima ”infațisare” in turneul olimpic de fotbal, este, pentru ai noștri, pe 22 iulie, impotriva Hondurasului. Inainte de plecare, ”Tokyotricolorii” au remizat , la Mogoșoaia, 0-0 cu Arabia Saudita U23 (al doilea meci de pregatire, cu caracter tactic, inchis presei și publicului, primul duel dintre cele doua reprezentative incheindu-se 1-1), Arabia Saudita fiind,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

