- O fata in varsta de 15 ani a fost rapita in plina strada de doi indivizi necunoscuți, in timp ce era alaturi de unchiul sau. Cel care a alertat polițiștii a fost chiar unchiul fetei. Acesta a sunat la 112 și a spus ca cei doi barbați au coborat dintr-o mașina neagra, l-au agresat și au luat-o cu forța…

- Un tanar in varsta de 19 ani, originar din raionul Cahul, a fost reținut de polițiștii Batalionului de patrulare, pentru ca a jefuit o femeie in plina strada. La scurt timp de la comiterea infracțiunii, acesta a fost identificat și reținut.

- Dupa ce acum trei luni, tinerii din imagini au agresat o femeie de 56 de ani in plina strada, oamenii legii i-au anunțat astazi in cautare. Totul s-a produs pe 29 iulie, pe strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici, din sectorul Buiucani al capitalei.

- Clipe de groaza pentru un baiat de 14 ani din Capitala. Acesta a fost batut și jefuit in plina strada de un necunoscut. Incidentul a avut loc sambata trecuta, in jurul orei 10:00, pe strada George Coșbuc din sectorul Centru.

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud sunt in alerta, dupa ce o copila in varsta de 12 ani a fost luata de doi barbați cu o mașina! Scenele infioratoare s-au petrecut chiar in plina strada!

- Un consul de la Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a fost atacat de trei persoane și lasat fara portofel pe o strada din sectorul 1 al Capitalei, potrivit Digi24.ro.Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 18.30, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. In fața consulului…

- Incident incredibil pe o strada din Capitala! Un consul al SUA a fost prada hoților. Pentru a-i fura portofelul, aceștia l-au atacat mai intai. Intr-un final, agresorii au reușit sa fuga cu banii.

- Un tanar de 18 ani a ramas fara telefonul mobil, dupa ce a fost jefuit in plina strada, de catre doi indivizi, in sectorul Rișcani al capitalei. Suspecții au fost incatușați, la scurt timp, de catre oamenii legii.