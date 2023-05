Valeriu Zgonea a fost înscăunat șef al ANCOM Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului l-au votat marți pe fostul președinte PSD al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Valeriu Zgonea a fost ales cu 270 de voturi „pentru” și 33 de voturi impotriva. Mihai Eftimie a primit 33 de voturi „pentru” și 270 „contra”. Votul a fost secret și s-a exercitat cu buletine de vot. La dezbaterile din plen, cu excepția PNL, PSD și UDMR nicio alta formațiune nu a fost de acord ca Valeriu Zgonea sa devina președintele ANCOM, conform euractiv.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

