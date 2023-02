Stiri pe aceeasi tema

- Constantin face parte dintre oamenii care au plecat in strainatate in speranța unui trai mai bun, insa realitatea a fost cu totul diferita, atunci cand a ajuns acolo. Barbatul și colegii lui au fost exploatați de patronul firmei la care au lucrat, astfel ca nu au primit toți banii pare li se cuveneau.

- Hervin Ongenda ar putea ajunge din nou la FC Botoșani. Mijlocașul este liber de contract Patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, il dorește din nou la clubul de pe municipal pe mijlocașul Hervin Ongenda. Jucatorul este in prezent liber de contract iar Valeriu Iftime a purtat deja o discuție de tatonare.…

- Gigi Becali și Valeriu Iftime cazusera de acord cu privire la transferul fundașului Kevin Boli (30 de ani) la FCSB. Dar mutarea inca nu s-a parafat. Patronul roș-albaștrilor a recunoscut ca-l dorește pe stoperul francez, in timp ce finanțatorul de la Botoșani ar spune „da" mutarii din cauza salariului…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre Andrei Cordea, la finalul meciului FCSB - FC Botoșani 1-0. Becali considera ca Andrei Cordea a scazut in forma dupa ce a fost laudat și va trece pe banca de rezerve in ianuarie. In schimb, patronul de la FCSB afost impresionat de Coman, marcatorul golului…

- Gigi Becali pregatește „curațenia” de iarna. Patronul FCSB vrea sa dea afara șapte jucatori de care nu este deloc mulțumit. Are in vizor și sa aduca un fotbalist și a negociat cu Valeriu Iftime pentru fundașul Kevin Boli. Patronul de la FC Botoșani susține ca actele au șanse mici sa se semneze pentru…

- Valeriu Iftime (62 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, susține ca are o oferta pentru Victor Dican (22 de ani), fundașul central al formației moldovene, de la un club din prima liga poloneza. Valeriu Iftime: „Am un impresar foarte fain care se ocupa de Dican” „Am un impresar foarte fain…

- Florin Bratu (42 de ani), ultima data selecționer la reprezentativa U21 a Romaniei, se afla pe lista de posibili antrenori la FC Botoșani. Fostul atacant spune ca „am o relație buna cu domnul Iftime”, finanțatorul clubului. Cu FC Botoșani fara antrenor dupa desparțirea de Mihai Teja, patronul Valeriu…