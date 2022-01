Valeriu Gheorghiță, dezvăluiri despre imunizarea naturală în valul 5, în România - Care sunt cele mai discutate soluții Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a dezvaluit ca au fost multe discuții pro infectarea in masa in valul 5, pentru ca ar fi mai puțin agresiva pentru organism.Medicul a explicat ca, din contra, prin expunerea voluntara la infectarea in masa cu Omicron, virusul poate produce noi mutații care vin cu alte caracteristici, posibil mai grave pentru oameni.„Au fost foarte multe discutii ca e foarte bine sa lasam aceasta varianta Omicron sa se raspandeasca in momentul acesta pentru ca nu e atat de agresiva si in felul acesta se poate obtine imunizarea naturala a populatiei”, a dezvaluit Valeriu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

