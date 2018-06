Valentina Pelinel a deschis VIBERE, un PUB dedicat iubitorilor sportului

Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a ajuns miercuri, 13 iunie, la Moscova, pentru a participa la meciul de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Seful statului a venit in capitala Rusiei la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin.

- Valentina Pelinel și Patrick Borcea au inaugurat ieri Pub-ul Vibere, in incinta Magic Place, o locație dedicata iubitorilor de sport și muzica, un loc ideal pentru a urmari competiții sportive alaturi de prieteni sau a organiza petreceri private tematice. Mihai Stoica, Patrick Borcea, Dumitru Dragomir…

- Presedintele PCRM, Vladimir Voronin, a facut glume pe seama participarii lui Igor Dodon la deschiderea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Comunistul a afirmat ca fara prezenta sefului statului, nici liderul de la Kremlin nu poate deschide evenimentul.

- Fiul cel mare al fostului actionar dinamovist a intrat in afaceri. Și-a deschis un pub, care are ca tematica sportul și muzica. Astazi, in incinta complexului Magic Place Aqua Park, Patrick Borcea a facut oficiile de gazda, alaturi de Valentina Pelinel, la lansarea Vibere Pub, un concept sports/music…

- Consulatul britanic din Sankt Petersburg, a carei inchidere a fost ordonata de Moscova dupa ce a fost acuzata de Londra ca ar fi implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, va ramane deschis pe durata Campionatului Mondial de Fotbal (14 iunie-15 iulie), a anuntat vineri Londra, relateaza…

- Președintele Republicii Moldova pleaca din nou in Federația Rusa la invitația liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. In cadrul acestei vizite este preconizata și o intrevedere cu Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, Chiril.

- Deschiderea oficiala a Salonului International de Carte Bookfest a avut loc miercuri, la ora 12.00, ceremonia de taiere a panglicii fiind impartita de presedintele Klaus Iohannis cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul Culturii, George Ivascu,...

- Soci va gazdui cateva meciuri in cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din 2018: vedeti un reportaj fotografic cu obiectivele turistice pe care le vor putea vizita cei care au decis sa asiste la meciurile disputate in acest oraș.