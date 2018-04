Valentina Nistor, campioană naţională la şah clasic Petre Apostol De curand, la Caciulata, s-au incheiat Campionatele Nationale Individuale de Sah pentru copii, juniori si tineret. La proba de sah clasic, cea mai importanta a competitiei, o singura reprezentanta de la cluburile din judetul Prahova a reusit sa urce pe podiumul de premiere, anume Valentina Nistor, de la CS Petrolul Ploiesti (antrenor Gheorghe Pepene). Sportiva nascuta in anul 2001 si-a adjudecat medalia de aur, castigand titlul national la categoria 18 ani. Desi are un rating international Elo de 1794, jucatoarea de la CS Petrolul a reusit sa depaseasca sportive chiar si cu rating… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

