Valentin Vasiloiu a câştigat Cursa Memorială de ciclism „Constantin Vagneti” Petre Apostol Bulevardul Independentei din Ploiesti a fost, din nou, rezervat ciclismului, Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova organizand cea de-a XI-a editie a Cursei Memoriale „Constantin Vagneti”. Intrecerea s-a desfasurat doar la juniori si cadeti, facand parte din cadrul Circuitului national de curse de ciclism pe sosea Road Grand Tour. S-au derulat 35 de tururi (un tur a fost de 1.3 km), cu aditiune de puncte, in urma sprinturilor programate la fiecare cinci tururi. Dublu castigator al titlului national la contratimp individual si campion la proba de fond, anul trecut, juniorul Valentin… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

