- Prins cu greu de poliție, deși nu s-a ascuns niciodata și participa la evenimente publice anunțate și transmise live pe site-urile de socializare, Valentin Eugen Baluș, alias Vali Nebunu, are probleme in familie, din cauza banilor: nevasta liderului interlop este citata in fața instanței, alaturi de…

- Era cautat cu un mandat internațional de arestare, dar spune ca nu a auzit niciodata nimic, nu doar despre condamnare, ci și despre procesele care i-au fost intentate de justiția romana. A aflat despre toate aceste lucruri de-abia atunci cand a ajuns la un hotel din Tirolul de Sud, unde a fost arestat…

- Anunțul facut de Mark Zuckerberg a fost facut pe noua platforma sociala Threads pe care o și conduce. In mesaj, Zuckerberg afirma faptul ca Elon Musk nu este serios și ca este timpul sa abandoneze lupta. Motivele? Șeful companiilor X și Tesla nu ar fi vrut inițial sa confirme data, apoi s-ar fi plans…

- Pe adresa redacției am primit fotografii legate de un incident care s-a petrecut in data de 7 august. Atunci cainele din incinta unei societați comerciale de pe strada Margeanului din Baia Mare a fost atacat de doi Cane Corso, care ar aparține unei firme de paza din zona, RSS Security. Cainele atacat…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis condamnarea in prima instanta a unui barbat la pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de viol in forma continuata.Tot in acest dosar, o femeie a luat un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.Instanta…

- „Au trecut 3 luni de atunci. Am stat cu mine, mi-am revizuit valorile, mi-am conștientizat profund lipsa de scop. Eu de doi ani nu m-am mai regasit in ceea ce faceam. Nu știam cum sa ma opresc”, a spus Ana Morodan. Ana Morodan a dezvaluit ca viața de infulencer a dus-o la dependența de Xanax și anxietate.„E…

- Sunt doar cateva dintre imaginile care dau fiori. Incendiile au devastat deja hectare intregi din Europa, iar temperaturile au depașit 52 de grade Celsius in China. In alte țari, precum Italia, la nivelul solului se inregistreaza temperaturi de aproximativ 60 de grade. Experții in meteorologie avertizeaza…

- Doi romani care lucreaza in Italia au fost arestați miercuri dimineața pentru uciderea unui barbat in bataie. Tragedia ar fi pornit de la faptul ca victima și-a permis sa le faca observație agresorilor care ascultau muzica la maximum, in fața unui bar.