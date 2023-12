Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimele zile se vorbește doar despre ancheta privind achiziția de vaccinuri care a adus Romaniei o „gaura” de 1 miliard de euro. Dar nimeni nu a vazut ca tunurile financiare date de Euroins și City Insurance au totalizat 3 miliarde de euro, iar in 2 ani nu vedem niciun rezultat al unei anchete…

- Dupa meciurile echipei naționale se reia Liga 1, iar duminica vom avea parte de „Derby de Romania”. Pentru jocul de pe Arena Naționala, Comisia Centrala a Arbitrilor l-a delegat la „centru” pe Iulian Calin (36 de ani), acesta aflandu-se la primul sau meci dintre Dinamo și Steaua din cariera. Derby-ul…

- Austriecii de la Omniasig sunt lideri pe piața autohtona de asigurari CASCO, insa serviciile lor lasa de dorit pentru ca se inmulțesc plangerile la adresa acestora. Liderul pieței de asigurari CASCO din Romania, austriecii de la Omniasig Vienna Insurance Group, pune bețe in roate clienților sai, fie…

- UEFA a luat o decizie ciudata in legatura cu meciul Israel - Romania, programat la 18 noiembrie in Ungaria, decisiv pentru calificarea la Euro 2024.Astfel, forul european l-a delegat ca observator de arbitri pe elvețianul Andreas Schluchter (66 de ani), o delegare care ridica semne de intrebare, ținand…

- Decizii strategice pentru o companie strategica. Acesta ar fi trebuit sa fie motto-ul primei ședințe a noului Directorat al celui mai mare producator de energie din Romania, Hidroelectrica. Prima hotarare ii vizeaza, insa, chiar pe managerii și pe membrii „supraponderali” ai Directoratului, trimiși…

- Filelist, cel mai mare site de torrente din Romania, se inchide dupa 16 ani de activitate. Site -ul este renumit și permite descarcarea ilegala de jocuri, muzica sau filme.”Dragilor, imi pare rau ca trebuie sa va adresez acest anunț, insa aici se incheie activitatea trackerului nostru. Este important…

- In cazul in care achiziționați o asigurare RCA de la o societate de asigurari care desfașoara activitate in Romania in baza libertații de a presta servicii, este important sa cunoașteți ca acea societate nu este autorizata și supravegheata de ASF, ci de autoritatea competenta din statul membru de origine.…

- Echipa nationala de rugby a Africii de Sud isi va odihni titularii si va infrunta echipa Romaniei cu rezervele, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, Felix Jones, unul din antrenorii asistenti ai nationalei Springboks, noteaza News.ro. ...