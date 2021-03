Stiri pe aceeasi tema

- Proiecte in valoare de aproximativ 360 milioane de euro, dezvoltate de 8.600 de femei, au fost finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES.…

- Digi24 a dat ca exemplu municipiul Turda, alaturi de municipiul Cluj-Napoca, pentru performanțele administrative pe care le avem, in cadrul emisiunii ,,Europa. Mi-e bine, ți-e bine”. ”Acest lucru ne onoreaza

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca mai multe proiecte importante din domeniul sanatații sunt promovate pentru a fi finanțate din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Gheorghe Flutur a amintit ca prin PNRR, Romania va ...

- O parte dintre angajații Primariei Sebeș, fie ca fac parte din conducerea instituției, fie ca sunt funcționari publici sau fac parte din categoria personalului contractual, incaseaza sporuri care, cumulate, ajung pana la 50% din salariul de baza. Potrivit ”Listei funcțiilor din cadrul aparatului de…

- Fostul guvernator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Malin Musatescu, dezvaluie faptul ca Lacul Zaghen, mini-delta creata artificial pentru a adaposti specii rare, este abandonat de autoritati.

- Primele lucrari pentru revitalizarea Caii București au demarat, saptamana trecuta, la nivelul spațiilor verzi din zona. Astfel, au fost marcați arborii uscați in vederea taierii acestora și a replantarii de arbori noi și s-a procedat la curațarea vegetației uscate. Proiectul de transformare a celei…

- Amenzi uriase au fost aplicate de Consiliul Concurentei unor companii care au fixat preturile de referinta pentru anumite categorii de tractoare care urmau sa fie cumparate cu fonduri europene, a anuntat joi institutia.

- Tinerii care au lucrat in agricultura in strainatate pot obține fonduri europene de maxim 50 mii euro daca incep o afacere in agricultura in Romania. Ieri a fost deschisa sesiunea de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora, submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”…