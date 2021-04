Stiri pe aceeasi tema

- Romania termina marți, cu Armenia, seria de trei meciuri din luna martie din preliminariile CM 2022. Armenia - Romania, miercuri, ora 19:00, preliminarii CM. 2022. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe PRO X FRF a anunțat in aceasta dimineața ca naționala lui Mirel Radoi va juca intr-un…

- Victorie frumoasa si importanta obtinuta de tineretul Romaniei la Budapesta. „Tricolorii mici” au invins tara gazda, scor 2-1, dupa ce Ungaria a deschis scorul desi se afla in inferioritate numerica. La fel ca in remiza cu Tarile de Jos, timisorenii Marius Marin si Denis Harut au fost integralisti!…

- "Nu as putea spune ca am fost nervoasa. Diferenta a fost facuta de erori, azi, multe erori din partea mea, am avut oportunitatea de a conduce cu 5-0, dar cu atatea erori... Am simtit tot turneul ca lovesc bine mingea, chiar si azi in primele doua ghemuri am jucat bine, am avut atatea oportunitati, nu…

- Scandalul dintre Narcisa Moisa și Yoannes este de neoprit! Artista și tatal copiilor sai, schimb de replici, in direct, la Antena Stars. ”Regina Manelelor” a izbucnit in lacrimi, din nou. De necrezut ce i-a spus Yoannes vedetei.

- Real Madrid, ocupanta locului secund in clasament, a fost surprinsa pe propriul teren de Levante, care s-a impus cu scorul de 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Spaniei. In ciuda eliminarii rapide a lui Eder Militao (min.8), Real Madrid a deschis scorul…

- Milan a parasit Cupa Italiei în sferturi, dupa 1-2 cu Inter. Meciul nu va fi însa unul pe care Ciprian Tatarușanu sa-l uite prea curând: a fost cel mai bun jucator de pe teren, iar Gazzetta dello Sport l-a laudat pe portarul român. Ce spune Tatarușanu "Sunt…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, spera ca meciurile din Liga Campionilor cu Rostov si SG BBM Bietigheim, amanate din cauza numarului mare de cazuri de COVID de la aceste doua grupari, sa se dispute totusi pe teren, se arata intr-un comunicat remis, marti, AGERPRES.…

- AC Milan a pierdut pe teren propriu, scor 0-3, in fața celor de la Atalanta. Meciul a contat pentru runda #19 din Serie A. Programul + rezultatele din Serie A Cristian Romero a deschis scorul pe „San Siro” din Milano ('26). Fundașul bergamezilor a fructificat, cu o lovitura de cap, centrarea primita…