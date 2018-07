Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romi dintr-un cartier din Iasi s-au luat la bataie in plina strada, in fata trecatorilor. Conflictul a pornit de la o datorie neachitata. Barbatul care nu si-a mai primit banii inapoi a atacat cu cutitul patru persoane: doi barbati si doua femei. Trei dintre aceste persoane au ajuns la spital.…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) se alatura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru marcarea Zilei Mondiale fara Tutun (31 mai), prin organizarea, la nivel national, de activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul scolar sau in comunitate, activitati de petrecere a timpului…

- Traficul rutier se desfasoara miercuri, la pranz, alternativ pe DN 66 Petrosani-Hateg dupa ce remorca unui camion, incarcata cu rumegus, s-a rasturnat pe carosabil in zona Pestera Bolii, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incidentul s-a soldat doar cu pagube…

- Politistii de la Investigatii Criminale si cei de la Ordine Publica au depistat, pe raza municipiului Hunedoara, trei barbati cu varste cuprinse intre 25 si 40 de ani, ce au agresat un alt barbat. Cei trei au fost audiati cu privire la comiterea infractiunii de loviri sau alte violente. Potrivit cercetarilor,…

- Sambata, 19 mai 2018, Star Transmission organizeaza din nou “Family Day by STC”, pe stadionul din Cugir. Distractii pentru copii si adulti – concerte cu Loredana, Andra și The Motans. „Primul eveniment cu familiile a fost organizat la Star Transmission in urma cu 4 ani. Ziua Porților Deschise de atunci…

- Un numar de 18 persoane au fost aduse joi la sediul din Deva al DIICOT Hunedoara pentru audieri intr-un dosar care face referire la traficul de droguri de risc si de mare risc, cazul fiind instrumentat de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT. Politistii…

- Incident grav, marți seara, la Timișoara. Un barbat și-a dat foc in plina strada dupa ce s-a certat cu nevasta. Un barbat in varsta de 42 de ani s-a stropit cu benzina și și-a dat foc in fața altor persoane, alaturi de care locuia intr-o tabara improvizata din Timișoara. Barbatul, spun polițiștii, locuiește…

- Totul ar fi pornit duminica in jurul orei 7 dimineața, in interiorul clubului și a continuat in strada. Șase bodyguarzi s-au luat la bataie cu un barbat, client al localului. Acesta se pare ca ar fi cetațean american de etnie sarba. S-a batut de unul singur cu cei șase agenți de paza, iar,…