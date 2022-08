Valea Mureșului, promovată printr-o expoziție foto Valea Mureșului și zona de la poalele Munților Zarand au constituit motiv de inspirație pentru tanarul fotograf Antonio Gandore, care a imortalizat mai multe localitați și peisaje pitorești din aceasta parte a județului Arad și a prezentat fotografiile intr-o expoziție menita sa promoveze frumusețea acestei regiuni. Pasionat de natura și deopotriva de ocupațiile și meseriile […] Articolul Valea Mureșului, promovata printr-o expoziție foto a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca mai aveți timp sa va faceți bagajele pentru cel mai colorat festival din țara: Bulci Fest 2022. Pe scena de langa Castelul Mocioni vor urca vineri și sambata, 5 și 6 august, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adrian Ivanițchi, Mircea Bodolan, Dorin Andone, Teo Boar și Vlady Cnejevici, Claudia Șerdan,…

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.C.C., de 22 de ani, din judetul Arad, pentru pentru savarsirea infractiunii de omorul art.188 NCP .Probatoriul administrat in cauza a relevat ca, la data de 06 iulie 2022, in jurul orei…

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an, in multe zone din tara, iar in prezent in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, a declarat, pentru Agerpres , ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Culturile prasitoare din acest…

- ARAD. Consilierii judeteni au aprobat joi, 28 iulie, alocarea sumei de 1,1 milioane de lei pentru viitoarea sectie de Oncologie, de pe strada Vicentiu Babes. Banii vin din excedentul bugetar. De aceasta data, nu vorbim despre scumpirea materialelor de constructii sau a carburantilor, ci despre... Covid.

- Zone din vestul si sudul tarii, inclusiv Capitala, se vor afla astazi sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) .In Banat, Crisana, Oltenia si local in Muntenia si vestul Transilvaniei si al Maramuresului…

- Temperaturi extreme, 39-42 de grade și disconfort termic deosebit de accentuat. In aceasta perioada solicitam populației sa respecte masurile adoptate de autoritațile cu responsabilitați in...

- ARAD. Zeci de fotografii vin sa oglindeasca importanța Jocurilor Olimpice și impactul pe care China il are la nivel mondial. Expoziția de fotografii „Jocurile Olimpice de Iarna Beijing 2022” a fost vernisata joi, 9 iunie, in holul Palatului Administrativ, de catre prof.univ.dr. Lizica Mihuț, președintele…

- Promovarea virtuala marca Cyber Excellence a manastirii și complexului monahal de la Maria Radna, județul Arad, Romania, are ca scop valorizarea internaționala a acestui obiectiv cu remarcabile valențe spirituale și culturale.