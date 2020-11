Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului reacționeaza dupa decizia autoritaților centrale de inchidere a piețelor agro-alimentare in vederea limitarii raspandirii epidemiei de coronavirus. Astfel, in cursul nopții de duminica spre luni, in Scuarul Mircea cel Batran se va monta un cort cu suprafața de aproximativ 400 mp…

- Comerciantii din pietele din Cluj sunt ingrijorati de solutiile gasite de guvern. Producatorii se pregatesc sa iasa cu marfa in strada si nu inteleg de ce legea se aplica doar in cazul lor. Chiar daca...

- „Am avut o discutie cu premierul Orban despre inchiderea pietelor si efectele pe care o astfel de masura le poate avea pentru cetateni, pentru producatorii autohtoni si pentru aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Sper ca ideile pe care i le-am impartasit sa devina realitate…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “amenințarea”. In fapt, la data de 31 octombrie 2020, in jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre un barbat, in varsta de…

- Primaria Ramnicului face cu bani europeni proiectul pentru o retea de piste de biciclete de peste 46 de kilometri. In baza parteneriatului cu Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Primaria municipiului beneficiaza de finantare nerambursabila pentru proiectul ”Cresterea mobilitatii urbane…

- CHIȘINAU, 10 oct - Sputnik. Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, a facut in prima parte a zilei turul capitalei și le-a relatat apoi cetațenilor ce a constatat. © Sputnik / Vladimir PolusatovPrimarul Ion Ceban a anunțat „Marea Curațenie” in Chișinau „Am pornit de dimineața pe la șantiere,…

- Retailerii care comercializeaza tablete și laptouri estimeaza ca vanzarile au crescut cu 30% inainte de inceperea școlii, comparativ cu anul trecut. Se intampla pentru ca parinții se pregatesc pentru invațamantul online. Sunt estimari bazate pe comenzile plasate deja pentru aceste doua device-uri, observandu-se…

- Cercetare arheologica preventiva, derulata la Constanta la finele lunii trecute.Arheologul Octavian Mitroi, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, a postat pe Facebook imagini pretioase de la o descoperire din municipiul Constanta, cu ocazia unei cercetari arheologice preventive,…