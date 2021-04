Vâlcea: Doi răniți după un accident între o autoutilitară și trei autoturisme Polițiștii Serviciului Rutier Valcea au intervenit duminica dupa pranz la un eveniment rutier pe raza orașului Brezoi, pe DN 7, la km 206. In urma accidentului au rezultat doua victime, o pasagera și fetița ei de trei luni, care s-au deplasat la spital pentru investigații, fara leziuni. Din primele date, se pare ca o autoutilitara condusa de un barbat din Sibiu ar intrat in coliziune cu doua autoturisme, conduse de doi barbați din localitațile Calimanești și Caineni. Ulterior, o alta mașina, condusa de un barbat din Ramnicu Valcea a lovit autoutilitara, neputand frana la timp. Nici unul dintre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 46 de ani, care a traversat printr-ul loc nepermis drumul national DN 7, in statiunea Calimanesti, Valcea, a decedat. Femeia a fost lovita de o masina condusa de un tanar, care circula dinspre Ramnicu Valcea spre Sibiu. „VL – DN7 km 191+900, Calimanesti, un sofer de 33 ani in timp…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe anumite porțiuni de pe autostrazile București-Pitești și București-Constanța circulația este restricționata. Motivul: lucrari de reparații și intreținere. Și pe mai multe porțiuni din DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu…

- Circulatia este restrictionata marti pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, pentru efectuarea de reparatii asfaltice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 18,00, pe A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Circulația este restrictionata vineri pe Autostrada Bucuresti – Pitesti și pe Valea Oltului, din cauza unor lucrari la carosabil, anunța Centrul Infotrafic. Astfel, pana la ora 16,00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe sensul catre Capitala, intre…

- Traficul rutier pe DN7, intre localitatile Calimanesti si Caineni, va fi afectat de instituirea unor restrictii de circulatie in perioada 29 martie - 30 iunie, pentru efectuarea unor lucrari de curatare a versantilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis…

- Traficul este restrictionat vineri pe DN7, in judetul Valcea, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, intre orele 08,00 si 16,00, in functie de conditiile meteorologice, pe DN 7 Pitesti – Ramnicu Valcea…

- Traficul rutier este blocat pe DN 7, pe sensul de circulatie Ramnicu Valcea – Sibiu, in urma unui accident rutier, soldat cu o victima. Pe raza comunei Racovita, la intersecția DN 7 cu DJ 703P, un autoturism si un camion au intrat in coliziune. In urma accidentului a rezultat o victima. Intervine SMURD…

- ISU Sibiu anunța ca punctul de lucru Avrig a intervenit de urgența cu 1 echipaj SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma și modul descarcerare pe DN1, Avrig la un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.La fața locului s-au acordat ingrijiri medicale pentru trei persoane…