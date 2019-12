Stiri pe aceeasi tema

- Fructele proaspete si carnea de porc s-au scumpit cel mai mult in noiembrie, comparativ cu octombrie, preturile lor crescand cu 4,33% si, respectiv, cu 2,34%, si doar citricele s-au ieftinit, cu 4,96%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii. …

- Rata anuala a inflației se situeaza la 3,8%, în luna noiembrie, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,7%.Comparativ cu luna octombrie, în noiembrie cel mai mult s-au scumpit…

- Branza de oaie, ouale si citricele sunt alimentele care s-au scumpit in luna septembrie, potrivit Institutului National de Statistica. Cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit in aceeasi perioada, scrie digi24.ro. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, pretul citricelor…

- Continua creșterea prețurilor la alimente și produse nealimentare, odata cu venirea frigului. Veștile nu sunt bune nici pentru urmatoarele luni, cele mai grele, dat fiind faptul ca iarna este o perioada dificila in care facturile pe care trebuie sa le platim depașesc, in cele mai multe cazuri, jumatate…

- Citricele si alte fructe meridionale, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie a acestui an, fata de luna precedenta, in timp ce cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie, branza de oaie s-a scumpit cu 0,88% iar ouale cu 0,79%, in timp ce pretul cartofilor a scazut cu 4,18%, fasolea a fost mai ieftina cu 0,05% iar fructele proaspete cu 1,02%. De…

- Peste un sfert dintre familii s-ar descurca cu 2.000 de lei (cu puțin sub salariul minim pe economie), dar mai mult de o treime din gospodarii considera ca venitul necesar acoperirii cheltuielilor curente ar trebui sa fie mai mare de 3.000 lei lunar. Asta arata datele Institutului Național de Statistica,…

- Numarul autorizatiilor de construire inregistrat in Romania, in primele opt luni ale anului, a scazut cu 2,3% fata de aceeasi perioada din 2018, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.Astfel, in intervalul 1 ianuarie - 31 august 2019, s-au eliberat 28.336…